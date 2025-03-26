Путин в прямом эфире обратился к бойцам, которые сражались за Суджу

Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Движение первых»
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации, которые участвовали в освобождении курской Суджи. Слова благодарности он озвучил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны в целом», — сказал Путин. Сегодня он встречается с участниками программы «Движение первых».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.