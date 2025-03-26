Путин в прямом эфире обратился к бойцам, которые сражались за Суджу

Путин поблагодарил бойцов СВО за освобождение Суджи
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Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Движение первых»
Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Движение первых» Фото:
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации, которые участвовали в освобождении курской Суджи. Слова благодарности он озвучил в эфире телеканала «Россия 24». 

«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны в целом», — сказал Путин. Сегодня он встречается с участниками программы «Движение первых». 

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации, которые участвовали в освобождении курской Суджи. Слова благодарности он озвучил в эфире телеканала «Россия 24».  «Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны в целом», — сказал Путин. Сегодня он встречается с участниками программы «Движение первых». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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