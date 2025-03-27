Российские мотострелки взяли в клещи курское село

ВС РФ взяли в клещи село Гуево в Курской области
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Российские военные взяли в клещи село Гуево
Российские военные взяли в клещи село Гуево Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе.

«22-ой мотострелковый полк группировки войск „Север“, развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — отметил офицер. Его слова передает РИА Новости.

Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева. В результате этого маневра населенный пункт был окружен с двух сторон, что позволило перекрыть логистическую магистраль, используемую для снабжения ВСУ. В результате, как подчеркнул офицер, войска ВСУ оказались в эффективной блокаде в Гуево. 

В настоящий момент артиллерийские подразделения России выполняют высокоточные обстрелы позиций, которые заняты киевскими боевыми группировками. Операции проводятся в районе, где расположен спиртзавод.

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Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе. «22-ой мотострелковый полк группировки войск „Север“, развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — отметил офицер. Его слова передает РИА Новости. Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева. В результате этого маневра населенный пункт был окружен с двух сторон, что позволило перекрыть логистическую магистраль, используемую для снабжения ВСУ. В результате, как подчеркнул офицер, войска ВСУ оказались в эффективной блокаде в Гуево.  В настоящий момент артиллерийские подразделения России выполняют высокоточные обстрелы позиций, которые заняты киевскими боевыми группировками. Операции проводятся в районе, где расположен спиртзавод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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