Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» успешно окружили село Гуево под Курском, сообщил офицер группировки. По его словам, операция включала захват укрепленных позиций ВСУ в этом районе.
«22-ой мотострелковый полк группировки войск „Север“, развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — отметил офицер. Его слова передает РИА Новости.
Военный также доложил о том, что бойцы полка осуществили продвижение в глубину фронта в направлениях к северо-западной и северо-восточной окраинам Гуева. В результате этого маневра населенный пункт был окружен с двух сторон, что позволило перекрыть логистическую магистраль, используемую для снабжения ВСУ. В результате, как подчеркнул офицер, войска ВСУ оказались в эффективной блокаде в Гуево.
В настоящий момент артиллерийские подразделения России выполняют высокоточные обстрелы позиций, которые заняты киевскими боевыми группировками. Операции проводятся в районе, где расположен спиртзавод.
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