Spiegel: личные данные советников Трампа попали в интернет

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Личные данные главы Пентагона Хегсета оказались в публичном доступе
Личные данные главы Пентагона Хегсета оказались в публичном доступе Фото:

Личные данные нескольких высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа попали в открытый доступ. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Личные данные и пароли высокопоставленных политиков безопасности США находятся в сети», — пишет Der Spiegel. Среди пострадавших — советник по нацбезопасности Майк Уолтц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард и глава Пентагона Пит Хегсет. Издание уточняет, что большинство утекших номеров телефонов и адресов электронной почты, вероятно, до сих пор используются их владельцами.

Отмечается, что такие утечки данных подчеркивают серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности в Вашингтоне. Издание связывает это событие с недавним скандалом, связанным с непрошенным присоединением журналиста к закрытому чату о военных операциях США против хуситов.

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Личные данные нескольких высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа попали в открытый доступ. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Личные данные и пароли высокопоставленных политиков безопасности США находятся в сети», — пишет Der Spiegel. Среди пострадавших — советник по нацбезопасности Майк Уолтц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард и глава Пентагона Пит Хегсет. Издание уточняет, что большинство утекших номеров телефонов и адресов электронной почты, вероятно, до сих пор используются их владельцами. Отмечается, что такие утечки данных подчеркивают серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности в Вашингтоне. Издание связывает это событие с недавним скандалом, связанным с непрошенным присоединением журналиста к закрытому чату о военных операциях США против хуситов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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