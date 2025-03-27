Spiegel: личные данные советников Трампа попали в интернет

Личные данные нескольких высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа попали в открытый доступ. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Личные данные и пароли высокопоставленных политиков безопасности США находятся в сети», — пишет Der Spiegel. Среди пострадавших — советник по нацбезопасности Майк Уолтц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард и глава Пентагона Пит Хегсет. Издание уточняет, что большинство утекших номеров телефонов и адресов электронной почты, вероятно, до сих пор используются их владельцами.
Отмечается, что такие утечки данных подчеркивают серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности в Вашингтоне. Издание связывает это событие с недавним скандалом, связанным с непрошенным присоединением журналиста к закрытому чату о военных операциях США против хуситов.
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