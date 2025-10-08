В Московском зоопарке скончалась тапир-долгожитель Сью

Тапир-долгожитель Сью, ставшая символом Московского зоопарка и любимицей посетителей, скончалась утром 8 октября на 38-м году жизни. О смерти животного сообщили в telegram-канале столичного зоосада. По информации сотрудников, по человеческим меркам возраст Сью достигал примерно 100 лет — значительно больше, чем у большинства тапиров в природе и неволе.
«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет. В природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25–30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет», — говорится в сообщении зоосада.
Согласно сведениям зоопарка, Сью появилась на свет в феврале 1988 года в зоопарке Детройта (США), а в Москву приехала в 2005 году. В последние годы у животного наблюдались возрастные заболевания, требующие постоянного внимания: сотрудники уделяли особое внимание состоянию суставов, копыт, глаз и зубов. Из-за переменчивой погоды летом этого года Сью выходила в уличный вольер только в июле, а уже в августе вернулась в теплое помещение павильона «Солнечные медведи».
В зоопарке отмечают, что Сью отличалась характером, но благодаря ежедневным занятиям на тренингах зоологи могли проводить необходимые ветеринарные процедуры. В качестве поощрения животное получало любимые лакомства — кусочки фруктов, что помогало создать доверительные отношения между тапиром и персоналом.
