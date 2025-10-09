После атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены важные объекты

Атака БПЛА на Волгоград: повреждена котельная, есть возгорания
Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отразили нападение, однако в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной в Котовском районе. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в своем официальном telegram-канале.

«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

