В 2026 году средний размер пенсий составит 22 617 рублей. Об этом сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков. По его словам, на финансирование пенсий будет выделено 904 миллиарда рублей. Кроме того, с 1 января следующего года будут проиндексированы страховые пенсии для всех россиян, независимо от факта трудоустройства. Однако уже с 2027 года индексация будет происходить в два этапа — 1 февраля и 1 апреля.
При этом ранее правительство РФ уже выделило более 50 млрд рублей на соцвыплаты, включая 4,8 млрд из резервного фонда — эти средства будут направлены на региональные доплаты неработающим пенсионерам. Благодаря выделенным средствам выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек. Подробнее о том, какие еще изменения ждут пенсионеров в России — в материале URA.RU.
Индексация военных пенсий и обновление понижающего коэффициента в 2025 году
В 2025 году в России были реализованы сразу несколько важных изменений, которые затронули разные категории пенсионеров. Ключевым событием стало повышение пенсий и окладов для военных пенсионеров, сотрудников федеральных учреждений, государственных служащих, военных и представителей других силовых структур. С 1 октября их выплаты увеличились на 7,6%. Индексация охватила не только пенсионеров Министерства обороны, но и работников всех силовых ведомств, включая МВД, Росгвардию, ФСИН и другие. Аналогичное повышение предусмотрено и для ведомственных пенсий.
Еще одним значимым изменением стало обновление понижающего коэффициента, который применяется при расчете пенсионных выплат для военных и приравненных к ним категорий. Теперь его значение составляет 93,59% вместо прежних 89,83%. Это означает, что новые пенсии будут назначаться уже с учетом обновленной расчетной базы, что положительно скажется на их размере.
Кроме того, часть российских пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, изменение сроков связано с особенностями новогодних праздников и утвержденным проектом бюджета. В частности, пенсионеры, которые обычно получают выплаты в начале месяца, из-за длинных новогодних каникул получат пенсию в проиндексированном виде уже в конце декабря. Это касается и работающих пенсионеров, которые с 2025 года вновь получают индексацию пенсий.
Повышение страховых пенсий и миллиардные расходы на соцвыплаты в 2026 году
С 1 января 2026 года страховые пенсии для всех россиян, независимо от факта трудоустройства, будут увеличены на 7,6%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что повышение объединяет индексацию по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году. В дальнейшем индексация пенсий будет проводиться в установленные сроки — 1 февраля и 1 апреля.
Кроме того, в следующем году более 152 тысяч россиян смогут получить накопительную пенсию, ее средний размер составит около 1,6 тысячи рублей. При этом затраты на осуществление выплат накопительной пенсии составят 2,9 миллиарда рублей, тогда как объем средств, предусмотренных на срочные пенсионные выплаты, будет равен 1,5 миллиарда рублей.
Также в следующем году более 700 тысяч россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления. Право на выплату получат женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, если их накопления не превышают установленный лимит. Средний размер выплаты ожидается около 68 тысяч рублей, максимальная сумма может достигнуть 440 тысяч рублей, согласно материалам к проекту бюджета СФР.
Выплата полагается тем, у кого расчетная накопительная пенсия не превышает 10% прожиточного минимума пенсионеров — в 2026 году это 1,6 тысячи рублей в месяц. По расчетам фонда, в следующем году такой возможностью воспользуются 706 тысяч человек. Еще 153 тысячи получателей выберут ежемесячные бессрочные выплаты, а 41 тысяча — срочные пенсионные выплаты с равными платежами на выбранный срок не менее 10 лет.
Порог для единовременного получения средств определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера и периода выплаты пенсии — в 2026 году это 270 месяцев (22,5 года). Если расчетная ежемесячная выплата оказывается ниже 10% прожиточного минимума, накопления можно забрать полностью. Размер выплат зависит от стажа, зарплат и суммы отчислений каждого гражданина.
Двойная индексация пенсий и повышение пенсионного коэффициента в 2027 году
В 2027 году в России планируется новая схема индексации страховых пенсий, которая будет реализована в два этапа. С 1 февраля 2027 года страховые пенсии увеличатся на 4%, а с 1 апреля — еще на 3,4%. Эти изменения затронут все категории пенсионеров, которые получают страховые выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Кроме того, в 2027 году запланировано поэтапное повышение стоимости одного пенсионного коэффициента, который является ключевым параметром для расчета страховой пенсии. Первая корректировка намечена на февраль, когда стоимость пенсионного балла увеличится примерно до 163 рублей. Второй этап пройдет в апреле: цена составит уже около 168 рублей.
Выплаты ко Дню пожилого человека и перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить федеральную надбавку для пенсионеров, достигших 70 лет, ко Дню пожилого человека. В обращении депутатов указано, что сумма разовой выплаты должна составлять пять тысяч рублей. Данную выплату предлагается приурочить к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Ранее подобные выплаты осуществлялись на региональном уровне, теперь предлагается сделать их федеральными.
Еще одна инициатива касается пересчета пенсий для работающих пенсионеров за период с 2016 по 2024 год. В Госдуме предложили выплатить недополученные суммы за указанный период, если таковые имеются. Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг пояснили, что с 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не индексировались ежегодно. С 1 января 2025 года указом президента Владимира Путина индексация была восстановлена, что позволило увеличить выплаты для 7,8 миллиона россиян. По мнению авторов инициативы, теперь необходимо провести дополнительную индексацию и вернуть пенсионерам то, что они недополучили за предыдущие годы.
