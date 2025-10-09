В Конгрессе США заговорили о новом этапе в отношениях с РФ

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (Республиканская партия, штат Флорида) заявила о необходимости открытого диалога между Россией и Соединенными Штатами. По словам Луны, многие американские законодатели разделяют мнение, что Москва и Вашингтон не должны оставаться противниками, поскольку сотрудничество и торговля выгодны обеим странам. Об этом она написала в соцсетях.
«Нашим странам не надо быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Знаю, что я не единственный член Конгресса или американец, который считает, что поддержание этого открытого диалога имеет важное значение», — написала Луна в своем аккаунте в социальной сети X. Политик добавила, что избранные должностные лица обязаны поддерживать разговоры о мире и не прекращать попытки наладить отношения, поскольку, по ее мнению, войны становятся следствием ошибочной политики.
В сообщении Луна также отметила, что рассчитывает провести встречу со специальным представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым до конца октября 2025 года. В аппарате Луны пока не уточнили, где и когда может пройти эта встреча и какие вопросы планируется обсуждать с российским представителем.
Ранее сообщалось, что Россия и США планируют провести новый раунд переговоров в конце октября — начале ноября 2025 года, несмотря на обострение риторики по украинскому вопросу и усиливающееся давление со стороны ЕС и НАТО. Основными темами встречи станут визовый режим, работа посольств и дипломатическая собственность. Дипломаты отмечают, что диалог между странами продолжается, несмотря на сложности.
