Лавров призвал пересмотреть задачи российских сил в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра функций российских военных в Сирии. Об этом он сообщил в интервью проекту «Мосты на Восток». По словам министра, формат присутствия российских сил на территории Сирии должен измениться в соответствии с новыми задачами.
«Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — сказал Лавров. Он отметил, что текущая ситуация в регионе требует иных подходов к взаимодействию с сирийскими властями и международными партнерами.
Министр объяснил, что одной из ключевых задач может стать создание гуманитарного хаба на базе портовой и воздушной инфраструктуры Сирии. По словам Лаврова, использование порта и аэропорта позволит наладить доставку гуманитарных грузов из России и стран Персидского залива в африканские государства. Глава МИД подчеркнул заинтересованность всех сторон в таком сотрудничестве и подтвердил готовность согласовывать соответствующие детали с зарубежными партнерами.
В интервью Лавров также отметил, что формат гуманитарного взаимодействия обсуждается с Дамаском и другими странами региона. Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что новые механизмы помогут обеспечить стабильную гуманитарную поддержку странам, нуждающимся в помощи, а также укрепить позиции России на Ближнем Востоке.
