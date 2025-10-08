Зачем Путин после дня рождения приехал в Таджикистан: участие в саммитах, возможная встреча с Алиевым

Президент России Владимир Путин вечером 8 октября прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Ожидается, что глава государства пробудет в стране три дня — с 8 по 10 октября. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, программа поездки включает три основных мероприятия: сам визита, участие в саммите «Россия — Центральная Азия», а также в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Помимо этого, в рамках поездки не исключается возможность отдельной встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробнее о визите российского лидера в Таджикистан — в материале URA.RU.
Программа мероприятий
В период с 8 по 10 октября запланирована серия важных международных мероприятий с участием Владимира Путина, которые пройдут в столице Таджикистана, Душанбе. Программа включает сам государственный визит, саммит «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ. В страну лидера РФ пригласил президента Эмомали Рахмона.
Первый день: встреча с президентом Таджикистана
Так, вечером 8 октября Путин прибыл в Душанбе, где у трапа самолета его встретил Рахмон, они пожали друг другу руки и обнялись. Также российский лидер возложил венок к памятнику Исмоила Сомони на площади Дусти. Далее состоится неформальный ужин с участием глав двух государств.
Второй день: двусторонние переговоры
Основная часть двусторонних переговоров запланирована на первую половину дня 9 октября во Дворце нации. Обсуждения пройдут как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе делегаций. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что повестка переговоров охватывает широкий спектр вопросов, включая политическое взаимодействие, обеспечение безопасности, экономическое сотрудничество и международные отношения. Особое внимание будет уделено миграционным вопросам, о чем свидетельствует присутствие в составе российской делегации министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
По итогам государственного визита президенты подпишут совместное заявление, направленное на углубление отношений стратегического партнерства и союзничества. Ожидается подписание порядка 15 двусторонних документов. Завершится визит совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Саммит «Россия — Центральная Азия»
Во второй половине дня 9 октября начнется второй саммит «Россия — Центральная Азия» на высшем уровне. Первая встреча в данном формате состоялась в октябре 2022 года в Астане. В рамках саммита Владимир Путин проведет переговоры с лидерами пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Согласно заявлению Юрия Ушакова, повестка шестистороннего сотрудничества охватит торгово-экономические, финансовые, инвестиционные, промышленные, логистические, энергетические и другие сферы. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, учитывая текущую ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. По итогам саммита будет принято коммюнике, включающее более 20 пунктов.
Третий день: заседание Совета глав государств СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ состоится 10 октября. В мероприятии примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча начнется в узком формате, с участием только глав государств и генсекретаря СНГ Сергея Лебедева. Затем, около полудня, начнутся переговоры в расширенном составе, где выступят Лебедев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
На саммите будет обсуждаться учреждение нового формата сотрудничества — СНГ+, предполагающего возможность подключения к нему третьих стран, по аналогии с форматами, действующими в рамках БРИКС и ШОС. В ходе своего выступления Владимир Путин пригласит глав государств Содружества на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, которая обычно проводится в конце декабря. Конкретная дата данной встречи будет объявлена позднее.
Кто вошел в состав российской делегации
По информации Ушакова, в состав российской делегации были включены свыше 20 представителей правительства страны. Среди них — вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, который возглавляет с российской стороны двустороннюю межправительственную комиссию, министр обороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко. А также министры промышленности и торговли — Антон Алиханов, труда — Антон Котяков, просвещения — Сергей Кравцов, здравоохранения — Михаил Мурашко, транспорта — Андрей Никитин и ряд других высокопоставленных должностных лиц.
Путин может встретиться с Алиевым в Таджикистане
В ходе государственного визита президент РФ может провести отдельные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил Юрий Ушаков. По его словам, в рамках поездки предусмотрены как заранее согласованные встречи, о которых он предпочел не распространяться, так и неформальные беседы. Подобное — обычная практика для всех саммитов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.