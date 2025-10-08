Более тысячи магазинов в Подмосковье прекратили продажу алкоголя

В Московской области более тысячи магазинов прекратили продажу алкогольной продукции после введения в действие закона, регламентирующего новые условия реализации алкоголя в многоквартирных домах. Об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.
«После вступления закона в силу порядка 1 030 магазинов, находящихся в многоквартирных домах, уже прекратили реализацию алкогольной продукции. В основном речь идет о торговых объектах, осуществлявших продажу слабоалкогольных напитков без соответствующей лицензии. Кроме того, в отношении ряда магазинов в настоящее время продолжаются проверки», — заявил Керселян в telegram-канале Мособлдумы.
По его словам, начиная с 1 сентября, в многоквартирных домах введены обновленные требования и для заведений общественного питания. Продажа алкогольной продукции в кафе, барах и других подобных учреждениях, расположенных в МКД, запрещена с 23:00 до 08:00. Исключение из этого правила составляют только рестораны.
С 1 сентября в Московской области вступили в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. Меры затрагивают почти три тысячи торговых точек.
