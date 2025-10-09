Автобус с пассажирами загорелся в Хабаровском крае

У автобуса загорелся моторный отсек
Пассажирский автобус загорелся на остановке «Рассвет» в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. Возгорание произошло в моторном отсеке, об этом сообщают очевидцы.
«Рейсовый № 106 вспыхнул в посёлке Заветы Ильича, когда приехал на „Рассвет“. Люди сломя голову бросились из салона. Водитель пытался потушить пламя, не вышло — моторный отсек выгорел дотла. Никто не пострадал, но опоздания на работу были обеспечены.», — пишет telegram-канал Amur Mash.
