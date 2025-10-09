Автобус с пассажирами загорелся в Хабаровском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У автобуса загорелся моторный отсек
У автобуса загорелся моторный отсек Фото:

Пассажирский автобус загорелся на остановке «Рассвет» в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. Возгорание произошло в моторном отсеке, об этом сообщают очевидцы. 

«Рейсовый № 106 вспыхнул в посёлке Заветы Ильича, когда приехал на „Рассвет“. Люди сломя голову бросились из салона. Водитель пытался потушить пламя, не вышло — моторный отсек выгорел дотла. Никто не пострадал, но опоздания на работу были обеспечены.», — пишет telegram-канал Amur Mash.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский автобус загорелся на остановке «Рассвет» в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. Возгорание произошло в моторном отсеке, об этом сообщают очевидцы.  «Рейсовый № 106 вспыхнул в посёлке Заветы Ильича, когда приехал на „Рассвет“. Люди сломя голову бросились из салона. Водитель пытался потушить пламя, не вышло — моторный отсек выгорел дотла. Никто не пострадал, но опоздания на работу были обеспечены.», — пишет telegram-канал Amur Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...