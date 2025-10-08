Стали известны подробности о якобы госпитализации рэпера Vacio

Российский рэпер Николай Васильев (Vacio) с друзьями снимал любительский клип в Париже — по предварительным данным, он мог упасть с высоты третьего этажа во время съёмки. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Васио с друзьями снимал любительский клип в Париже — по предварительным данным, он мог провалиться во время съёмки», — сообщают авторы канала. Дополнительных подробностей не приводится.
Обновлено в 1:11: Продюсер Василий Конад заявил, что видео с падением Vacio с крыши снято еще в марте. По его словам, эта акция могла быть подстроена для привлечения внимания общественности к новому альбому артиста.
