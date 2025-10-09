В Госдуме предложили ввести новые льготы для некоторых студентов

Депутат Лантратова предложила давать студентам-родителям дополнительные баллы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову
Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову Фото:

В Госдуме предложили поддержать студентов, совмещающих обучение с воспитанием детей. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой ввести дополнительный коэффициент для молодых родителей в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС).

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения дополнительного коэффициента или категории учета для студентов, являющихся молодыми родителями, в действующей системе начисления баллов для получения ПГАС. Такой подход снизит риски их изоляции и поспособствовует формированию образа вуза как социально ответственного института», — говорится в обращении, сообщает РИА Новости.

В предложении отмечается, что молодые родители смогут получать дополнительные 20–25 баллов при начислении стипендии. Для этого студенту потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка и иные документы, подтверждающие создание семьи. Начисление баллов предлагается сделать универсальным — не привязывать его к конкретному направлению обучения или достижениям.

Ранее в России уже предлагались меры по расширению поддержки молодых семей. Так, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило за расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Обсуждались также возможности выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили поддержать студентов, совмещающих обучение с воспитанием детей. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой ввести дополнительный коэффициент для молодых родителей в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС). «Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения дополнительного коэффициента или категории учета для студентов, являющихся молодыми родителями, в действующей системе начисления баллов для получения ПГАС. Такой подход снизит риски их изоляции и поспособствовует формированию образа вуза как социально ответственного института», — говорится в обращении, сообщает РИА Новости. В предложении отмечается, что молодые родители смогут получать дополнительные 20–25 баллов при начислении стипендии. Для этого студенту потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка и иные документы, подтверждающие создание семьи. Начисление баллов предлагается сделать универсальным — не привязывать его к конкретному направлению обучения или достижениям. Ранее в России уже предлагались меры по расширению поддержки молодых семей. Так, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило за расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Обсуждались также возможности выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...