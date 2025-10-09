В Госдуме предложили ввести новые льготы для некоторых студентов

В Госдуме предложили поддержать студентов, совмещающих обучение с воспитанием детей. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой ввести дополнительный коэффициент для молодых родителей в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС).
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения дополнительного коэффициента или категории учета для студентов, являющихся молодыми родителями, в действующей системе начисления баллов для получения ПГАС. Такой подход снизит риски их изоляции и поспособствовует формированию образа вуза как социально ответственного института», — говорится в обращении, сообщает РИА Новости.
В предложении отмечается, что молодые родители смогут получать дополнительные 20–25 баллов при начислении стипендии. Для этого студенту потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка и иные документы, подтверждающие создание семьи. Начисление баллов предлагается сделать универсальным — не привязывать его к конкретному направлению обучения или достижениям.
Ранее в России уже предлагались меры по расширению поддержки молодых семей. Так, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило за расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Обсуждались также возможности выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.