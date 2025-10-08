08 октября 2025

Иноагент Марк Фейгин объявлен в розыск по новому делу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иноагент Марк Фейгин разыскивается по статье УК
Иноагент Марк Фейгин разыскивается по статье УК Фото:

Бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) вновь объявлен в розыск по новому уголовному делу. Данные обновлены в базе МВД РФ, следует из опубликованной информации.

«Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — сказано в базе. Причиной переобъявления в розыск, по данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, могло стать возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего адвоката.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) вновь объявлен в розыск по новому уголовному делу. Данные обновлены в базе МВД РФ, следует из опубликованной информации. «Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — сказано в базе. Причиной переобъявления в розыск, по данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, могло стать возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего адвоката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...