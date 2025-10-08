Иноагент Марк Фейгин объявлен в розыск по новому делу

Иноагент Марк Фейгин разыскивается по статье УК
Бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) вновь объявлен в розыск по новому уголовному делу. Данные обновлены в базе МВД РФ, следует из опубликованной информации.
«Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — сказано в базе. Причиной переобъявления в розыск, по данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, могло стать возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего адвоката.
