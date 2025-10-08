08 октября 2025

Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете удастся урегулировать
Трамп считает, что конфликт на Украине в конечном счете удастся урегулировать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом глава Белого дома заявил журналистам , выступая в своей резиденции. По словам американского лидера, Вашингтон активно работает над поиском дипломатического решения.

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома. Президент не стал вдаваться в подробности возможных путей урегулирования, однако подчеркнул, что США приложат все усилия для достижения мира.

Ранее администрация президента США неоднократно заявляла о своей приверженности мирному разрешению конфликта. Вашингтон призывает стороны к диалогу и готов выступать посредником в переговорном процессе. При этом, США рассматривают возможность поставки Украине ракет JASSM. Данная информация была озвучена военным корреспондентом Германом Куликовским. Согласно его заявлению, Вооруженные силы США обладают значительными запасами крылатых ракет типов JASSM и LRASM, исчисляемыми тысячами единиц, что позволяет рассматривать их потенциальную передачу киевскому режиму.

