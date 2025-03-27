Многодетным родителям хотят помочь с деньгами на ипотеку

Минфин России рассматривает возможность увеличения выплат по ипотеке для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
«Министерство финансов России готовит предложение о повышении выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей...» — передает aif.ru слова замглавы ведомства. Это заявление прозвучало в рамках IX международного форума «Биржевой товарный рынок».
В настоящее время никаких решений по данному вопросу не принято. Чебесков также отметил, что аналогичные меры уже успешно функционируют на региональном уровне в некоторых субъектах России.
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