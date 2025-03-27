Многодетным родителям хотят помочь с деньгами на ипотеку

Минфин хочет увеличить выплаты многодетным на погашение ипотеки до 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты многодетным на погашение ипотеки хотят повысить
Выплаты многодетным на погашение ипотеки хотят повысить Фото:

Минфин России рассматривает возможность увеличения выплат по ипотеке для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Министерство финансов России готовит предложение о повышении выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей...» — передает aif.ru слова замглавы ведомства. Это заявление прозвучало в рамках IX международного форума «Биржевой товарный рынок».

В настоящее время никаких решений по данному вопросу не принято. Чебесков также отметил, что аналогичные меры уже успешно функционируют на региональном уровне в некоторых субъектах России.

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Минфин России рассматривает возможность увеличения выплат по ипотеке для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. «Министерство финансов России готовит предложение о повышении выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до одного миллиона рублей...» — передает aif.ru слова замглавы ведомства. Это заявление прозвучало в рамках IX международного форума «Биржевой товарный рынок». В настоящее время никаких решений по данному вопросу не принято. Чебесков также отметил, что аналогичные меры уже успешно функционируют на региональном уровне в некоторых субъектах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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