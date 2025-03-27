В Россию вернут 25 курян, вывезенных в Сумскую область

В Россию вернут 25 вывезенных в Сумыжителей Курской области. Всего на Украине продолжают оставаться 72 курянина, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», — сказала омбудсмен «Интерфаксу».
По ее словам, украинская сторона не выдает всех россиян, ссылаясь на то, что на остальных якобы не оформлены документы для пересечения границы». Москалькова назвала этот предлог «абсолютно надуманным». Она подчеркнула, что документы на всех собраны и направлены украинской стороне.
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