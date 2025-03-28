С начала вторжения ВСУ в Курскую область операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили свыше 200 единиц украинской бронетехники с помощью FPV-дронов линейки «Ключ». Об этом сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
«FPV-дроны 'Ключ 8' и 'Ключ 10' — курская легенда. Эти аппараты в большом количестве поставлялись группе 'Омерзительная восьмерка' с начала вторжения ВСУ в Курскую область, при их помощи было уничтожено свыше 200 единиц украинской бронетехники», — заявил Барс во время всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак беспилотных систем, организованной в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС.
Отмечается, что, в числе прочих, была уничтожена техника, поставленная странами НАТО: американские БМП Bradley и турецкий бронетранспортер Kirpi. Барс подчеркнул, что вся уничтоженная техника — заслуга не дронов, а операторов, которые сидят за пультом.
Дополнительно было отмечено, что дроны «Ключ 8» и «Ключ 10» отличаются высокими техническими характеристиками. «Ключ 8» оснащается полезной нагрузкой до 2 кг, дальность работы аппарата составляет 15 км, скорость полета — 120 км/ч. В то время как «Ключ 10» может нести на борту до 3 кг груза, имеет дальность работы до 23 км и такую же скорость полета. Это позволяет эффективно использовать дроны в операциях по уничтожению вражеской техники на значительных расстояниях.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. С тех пор, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 70 тысяч бойцов и свыше шести тысяч военных машин и автомобилей.
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