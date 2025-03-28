Пассажиры московского метро сообщают о проблемах с выездом

Москвичи жалуются на неполадки в работе метро. Горожане говорят, что не могут уехать по одной из веток, а также отмечают запах «жженой резины». Информацию об этом также подтвердил корреспондент URA.RU.
«Впервые за четыре года не смогла выехать по Салатовой (Люблинско-Дмитровская линия — прим. URA.RU). В обе стороны есть какие-то проблемы», — рассказала журналистка агентства.
Другие очевидцы сообщают о запахе жженой резины на Салатовой. «Минут восемь в переезде с Достоевской на Марьину стояли», — делится один из пассажиров в разговоре с журналистами MSK1.RU.
URA.RU направило запрос в пресс-службу московского метро. Ответ ожидается.
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