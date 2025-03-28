Пассажиры московского метро сообщают о проблемах с выездом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На некоторых ветках московского метро очевидцы сообщают о проблемах с выездом
На некоторых ветках московского метро очевидцы сообщают о проблемах с выездом Фото:

Москвичи жалуются на неполадки в работе метро. Горожане говорят, что не могут уехать по одной из веток, а также отмечают запах «жженой резины». Информацию об этом также подтвердил корреспондент URA.RU. 

«Впервые за четыре года не смогла выехать по Салатовой (Люблинско-Дмитровская линия — прим. URA.RU). В обе стороны есть какие-то проблемы», — рассказала журналистка агентства.

Другие очевидцы сообщают о запахе жженой резины на Салатовой. «Минут восемь в переезде с Достоевской на Марьину стояли», — делится один из пассажиров в разговоре с журналистами MSK1.RU.

URA.RU направило запрос в пресс-службу московского метро. Ответ ожидается.

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Москвичи жалуются на неполадки в работе метро. Горожане говорят, что не могут уехать по одной из веток, а также отмечают запах «жженой резины». Информацию об этом также подтвердил корреспондент URA.RU.  «Впервые за четыре года не смогла выехать по Салатовой (Люблинско-Дмитровская линия — прим. URA.RU). В обе стороны есть какие-то проблемы», — рассказала журналистка агентства. Другие очевидцы сообщают о запахе жженой резины на Салатовой. «Минут восемь в переезде с Достоевской на Марьину стояли», — делится один из пассажиров в разговоре с журналистами MSK1.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу московского метро. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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