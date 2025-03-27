Матери погибшего тюменского военного Михаила Калашникова привезли кошку, с которой он служил на СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Как только началась специальная военная операция Михаил Калашников стал волонтером: возил вместе с другом на передовую гуманитарную помощь. Спустя год принял решение заключить контракт. Воевал в подразделении „Ахмат“. Тюменец с позывным „Калаш“ в Лисичанске взял под опеку маленького котенка, фото своего питомца присылал маме», — сообщили в инфоцентре.
Михаил погиб в Курской области. Во время открытия мемориала, посвященного героям СВО, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО Николаю Савченко подошла мама Михаила и попросила найти ей эту кошку. Животное удалось отыскать за три тысячи километров. Теперь кошка «Пуля» живет в Тюмени.
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