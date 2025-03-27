27 марта 2025

Матери погибшего тюменского бойца привезли кошку, с которой он служил на СВО. Видео

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Боец подобрал кошку еще котенком
Боец подобрал кошку еще котенком Фото:

Матери погибшего тюменского военного Михаила Калашникова привезли кошку, с которой он служил на СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Как только началась специальная военная операция Михаил Калашников стал волонтером: возил вместе с другом на передовую гуманитарную помощь. Спустя год принял решение заключить контракт. Воевал в подразделении „Ахмат“. Тюменец с позывным „Калаш“ в Лисичанске взял под опеку маленького котенка, фото своего питомца присылал маме», — сообщили в инфоцентре.

Михаил погиб в Курской области. Во время открытия мемориала, посвященного героям СВО, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО Николаю Савченко подошла мама Михаила и попросила найти ей эту кошку. Животное удалось отыскать за три тысячи километров. Теперь кошка «Пуля» живет в Тюмени.

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Матери погибшего тюменского военного Михаила Калашникова привезли кошку, с которой он служил на СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Как только началась специальная военная операция Михаил Калашников стал волонтером: возил вместе с другом на передовую гуманитарную помощь. Спустя год принял решение заключить контракт. Воевал в подразделении „Ахмат“. Тюменец с позывным „Калаш“ в Лисичанске взял под опеку маленького котенка, фото своего питомца присылал маме», — сообщили в инфоцентре. Михаил погиб в Курской области. Во время открытия мемориала, посвященного героям СВО, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО Николаю Савченко подошла мама Михаила и попросила найти ей эту кошку. Животное удалось отыскать за три тысячи километров. Теперь кошка «Пуля» живет в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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