Стала известна цена ноутбуков, которые будут делать в Екатеринбурге

Стоимость ноутбуков LigaSmart, которые будут производить в Екатеринбурге в 2027 году, составит от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от варианта устройства (с иностранным процессором будет дешевле, чем с российским). В них будут отечественные материнская плата, оперативная память и операционная система. Характеристиками будущих ноутбуков в беседе с URA.RU поделился гендиректор LIGA group и глава комитета по развитию радиоэлектронной промышленности свердловского отделения «Деловой России» Алексей Лежнин.
Планируемые характеристики будущих ноутбуков:
- Процессор Intel Core i5 14-го поколения или процессор Baikal-L;
- Оперативная память от российской компании "Элпитех": 16 ГБ;
- Жесткие диски SSD M.2: 128/256/512 ГБ или 1 ТБ (в зависимости от требований заказчика);
- Количество производительных ядер — 8;
- Диагональ экрана: 15 и 17 дюймов;
- Операционная система: ROSA Linux, ALT Linux или Astra Linux.
«Пока что корпус делают наши китайские братья. Плата российская, но с иностранным чипом. Надеюсь, что в этом году выйдет у компании „Байкал Электроникс“ российский процессор современный. Он будет схож с характеристиками Intel Core i5 12-го поколения. Это будет уже высокопроизводительный чип», — добавил Лежнин. Конструкцию будут адаптировать под требования заказчика. Например, для школ компания сможет установить разъем VGA.
Кроме того, завод будет производить планшеты на базе Android с экраном IPS и оперативной памятью 16 ГБ. Их стоимость составит до 20 тысяч рублей.
Проект завода по производству ноутбуков будет готов через полгода. Возведение трехэтажного здания будет стоить около 600 млн рублей, оно расположится на участке в 1 гектар. На первом этаже будут производиться корпусные элементы из пластика и металла, на втором и третьем — сборка ноутбуков, планшетов, моноблоков.
Завод расположится в технопарке «Космос». В нем планируется выпускать 150–180 тысяч единиц техники в год.
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