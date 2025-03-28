Путин поддержал губернатора Ленобласти в намерении идти на новый срок

Александр Дрозденко заручился поддержкой Путина
Президент России Владимир Путин одобрил планы действующего главы Ленобласти Александра Дрозденко избираться на новый губернаторский срок. Об этом он сообщил ему лично в ходе встречи.
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