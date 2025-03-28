Путин поддержал губернатора Ленобласти в намерении идти на новый срок

28 марта 2025 в 17:41 Размер текста - 17 +

Александр Дрозденко заручился поддержкой Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил планы действующего главы Ленобласти Александра Дрозденко избираться на новый губернаторский срок. Об этом он сообщил ему лично в ходе встречи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин одобрил планы действующего главы Ленобласти Александра Дрозденко избираться на новый губернаторский срок. Об этом он сообщил ему лично в ходе встречи.