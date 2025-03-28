Путин поддержал губернатора Ленобласти в намерении идти на новый срок

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XXII Съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, дрозденко александр
Александр Дрозденко заручился поддержкой Путина Фото:

Президент России Владимир Путин одобрил планы действующего главы Ленобласти Александра Дрозденко избираться на новый губернаторский срок. Об этом он сообщил ему лично в ходе встречи.

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Президент России Владимир Путин одобрил планы действующего главы Ленобласти Александра Дрозденко избираться на новый губернаторский срок. Об этом он сообщил ему лично в ходе встречи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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