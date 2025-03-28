Суд вернул Долиной квартиру в Хамовниках, которую пытались забрать аферисты

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Лариса Долина с помощью суда вернула себе квартиру
Лариса Долина с помощью суда вернула себе квартиру Фото:

Народной артистке России, певице Ларисе Долиной смогли вернуть квартиру в престижном районе Хамовники, сообщили в суде. Ранее жилплощадь пытались присвоить и продать злоумышленники. По этому факту возбудили дело, в результате сделка по продаже была признана недействительной. 

 «Возвращена квартира в Хамовниках Ларисе Долиной, пострадавшей от действий аферистов», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. 

В августе 2024 года стало известно, что певицу Ларису Долину обманули мошенники, забрав у нее 180 млн рублей и апартаменты площадью 236 квадратных метров в престижном московском районе. Мошенники убедили артистку перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате на квартиру был наложен арест, следователи возбудили уголовное дело, а позже его фигурантов задержали. 

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Народной артистке России, певице Ларисе Долиной смогли вернуть квартиру в престижном районе Хамовники, сообщили в суде. Ранее жилплощадь пытались присвоить и продать злоумышленники. По этому факту возбудили дело, в результате сделка по продаже была признана недействительной.   «Возвращена квартира в Хамовниках Ларисе Долиной, пострадавшей от действий аферистов», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.  В августе 2024 года стало известно, что певицу Ларису Долину обманули мошенники, забрав у нее 180 млн рублей и апартаменты площадью 236 квадратных метров в престижном московском районе. Мошенники убедили артистку перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате на квартиру был наложен арест, следователи возбудили уголовное дело, а позже его фигурантов задержали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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