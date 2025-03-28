Губернатор Кухарук раскрыл планы экономического развития ХМАО на 2030 год

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл планы экономического развития региона на 2030 год. На Международном форуме «Арктика — территория диалога» он заявил, что к этому времени Югра планирует утроить долю креативного индустрий в валовом региональном продукте (ВРП).
«Для нашей экономики, специфика которой — это нефтегазовый сектор, сегодня мы первое место занимаем по добыче нефти в нашей стране, 40% нефти добывается именно в Югре. Если сравнить сегодня, то из 10 триллионов рублей нашего валового продукта два с небольшим процента от креативных индустрий, это 175 миллиардов рублей. Надо достичь хотя бы показателя, который в стратегии указан, — шесть процентов — мы должны порядка 600 миллиардов генерировать от креативной экономики в валовый региональный продукт. Сегодня уже поддержка креативного бизнеса со стороны именно ТЭК — мы на это делаем ставку. Проводим ярмарки, где соединяются производители того самого креативного продукта и запросы нашего нефтегазового сектора экономики», — поделился Кухарук.
Губернатор отметил, что у властей округа есть глобальные планы по созданию комфортных условий для жизни людей в Арктической зоне. «Общепит, развлечения, культура, досуг — сегодня это составная часть той самой креативной экономики. Не создавая условия для развития креативных индустрий — той самой материи, которая людей удерживает и создает представление, что человек живет в комфорте несмотря на климатические условия», — отметил глава региона.
Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Такую инициативу глава региона выдвинул во время рабочей встречи с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым на Международном форуме «Арктика — территория диалога».
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