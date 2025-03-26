26 марта 2025

Кухарук и министр Чекунков обсудили инвестиции в Арктические районы ХМАО

Власти ХМАО намерены привлечь инвестиции в Березовский и Белоярский районы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук предложил инициативу по привлечению инвесторов в Арктические районы ХМАО
Кухарук предложил инициативу по привлечению инвесторов в Арктические районы ХМАО Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Такую инициативу глава региона выдвинул во время рабочей встречи с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым на VIМеждународном форуме «Арктика — территория диалога».

«Предложения направлены на повышение инвестиционной привлекательности. Одно из них — создание дополнительных административных преференциальных режимов. Благодаря этому решению можно будет сократить сроки и упростить процедуру получения лицензии на разработку углеводородов и твердых полезных ископаемых», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа. А также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Такую инициативу глава региона выдвинул во время рабочей встречи с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым на VIМеждународном форуме «Арктика — территория диалога». «Предложения направлены на повышение инвестиционной привлекательности. Одно из них — создание дополнительных административных преференциальных режимов. Благодаря этому решению можно будет сократить сроки и упростить процедуру получения лицензии на разработку углеводородов и твердых полезных ископаемых», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа. А также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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