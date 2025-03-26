Кухарук и министр Чекунков обсудили инвестиции в Арктические районы ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Такую инициативу глава региона выдвинул во время рабочей встречи с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым на VIМеждународном форуме «Арктика — территория диалога».
«Предложения направлены на повышение инвестиционной привлекательности. Одно из них — создание дополнительных административных преференциальных режимов. Благодаря этому решению можно будет сократить сроки и упростить процедуру получения лицензии на разработку углеводородов и твердых полезных ископаемых», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа. А также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили о планах по добыче полезных ископаемых в Арктике. Развитие этих территорий даст дополнительный толчок экономическому развитию округа, создаст новые производства и рабочие места.
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