Мэр Мегиона намерен избавиться от чиновников команды предшественника

Мэр Мегиона Алексей Петриченко намерен обновить свою команду, доставшуюся ему от покойного предшественника Олега Дейнеки. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Петриченко уже частично обновил команду прошлого главы Дейнеки. Из старой команды остались еще заместители Наталья Капуста и Евгений Кирпиков», — рассказал источник URA.RU. Кроме того, по словам собеседника, речь идет не только о заместителях, но и о депутатах. Оперативно получить комментарий самого Петриченко не удалось. Он не ответил на звонок.
Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
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