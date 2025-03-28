28 марта 2025

Мэр Мегиона намерен избавиться от чиновников команды предшественника

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Мегиона Петриченко решил обновить команду
Мэр Мегиона Петриченко решил обновить команду Фото:

Мэр Мегиона Алексей Петриченко намерен обновить свою команду, доставшуюся ему от покойного предшественника Олега Дейнеки. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Петриченко уже частично обновил команду прошлого главы Дейнеки. Из старой команды остались еще заместители Наталья Капуста и Евгений Кирпиков», — рассказал источник URA.RU. Кроме того, по словам собеседника, речь идет не только о заместителях, но и о депутатах. Оперативно получить комментарий самого Петриченко не удалось. Он не ответил на звонок.

Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.

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Мэр Мегиона Алексей Петриченко намерен обновить свою команду, доставшуюся ему от покойного предшественника Олега Дейнеки. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Петриченко уже частично обновил команду прошлого главы Дейнеки. Из старой команды остались еще заместители Наталья Капуста и Евгений Кирпиков», — рассказал источник URA.RU. Кроме того, по словам собеседника, речь идет не только о заместителях, но и о депутатах. Оперативно получить комментарий самого Петриченко не удалось. Он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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