28 марта 2025

Зеленский заявил, что не готов говорить с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский готов говорить с представителями России
Зеленский готов говорить с представителями России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с представителями России, однако исключил возможность ведения диалога напрямую со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить. Не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — заявил Зеленский.

Лидер также анонсировал проведение срочной встречи в узком кругу с представителями генштабов стран, заинтересованных в отправке военных на Украину. После этого запланирована еще одна беседа, которая пройдет на уровне советников по национальной безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с представителями России, однако исключил возможность ведения диалога напрямую со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс-Украина». «Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить. Не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — заявил Зеленский. Лидер также анонсировал проведение срочной встречи в узком кругу с представителями генштабов стран, заинтересованных в отправке военных на Украину. После этого запланирована еще одна беседа, которая пройдет на уровне советников по национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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