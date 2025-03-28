Зеленский заявил, что не готов говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с представителями России, однако исключил возможность ведения диалога напрямую со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс-Украина».
«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить. Не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — заявил Зеленский.
Лидер также анонсировал проведение срочной встречи в узком кругу с представителями генштабов стран, заинтересованных в отправке военных на Украину. После этого запланирована еще одна беседа, которая пройдет на уровне советников по национальной безопасности.
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