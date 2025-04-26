Глава Нижнегорского района Республики Крым республики Антон Кравец сообщил, что неизвестные ночью 31 марта осквернили могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО. Вандалы разгромили и подожгли его могилу.
То же самое злоумышленники сделали с еще тремя могилами других участников спецоперации. Их личность была установлена Следственным комитетом РФ по Республике Крым и городу Севастополя — по делу задержали безработного жителя Нижнегорского района. Подробности произошедшего, а также кому и зачем это было нужно — в материале URA.RU.
Два уголовных дела
Главы Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что на данный момент следователи устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства инцидента. При этом семьям погибших, чьи могилы были осквернены, будет оказана вся необходимая помощь. В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела, передает telegram-канал МВД Медиа. Одно из дел проходит по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Кому это было нужно
«Мы ничего не забудем и точно победим»
Гендиректор Медиаинформационного центра «Известия» Владимир Тюлин заявил, что за вандализмом в Крыму стоит Украина. Он отметил, что такие действия являются недопустимыми и жестокими.
"Важно, чтобы мировое сообщество увидело, с какого рода противником мы имеем дело — противником, который не останавливается перед сожжением христианских православных крестов, в том числе на могилах. Я уверен, что это действие было спланировано врагом, и это демонстрирует всему миру, что с таким противником невозможно вести переговоры", — написал Тюлин в telegram-канале газеты.
Гендиректор МИЦ «Известия» подчеркнул, что мировое сообщество должно признать правомерность борьбы против безнравственной и беспринципной Украины. Он также указал на то, что страны и лица, поддерживающие подобные действия, должны осознавать, что это не останется без последствий. Россия же при этом ничего не забудет и одержит победу, подчеркнул Тюлин.
Россия борется против вурдалаков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала акт вандализма над могилой военкора Федорчака, как борьбу российской стороны «против вурдалаков». Такое высказывание она сделала в беседе с «Известиями».
«Наши коллеги, даже упокоившиеся, продолжают оставаться на войне»
В Крымском отделении Союза журналистов России (СЖР) выразили свое возмущение по поводу данного акта. Председатель отделения Вадим Первых сообщил, что невозможно представить, насколько низко нужно пасть, чтобы совершить такой поступок. Осквернение могилы — выражение абсолютной ненависти ко всему человеческому и христианскому. Первых отметил, что он с коллегами сделает все, что зависит от них в плане поддержки семей те, чьи над чьими захоронениями надругались.
Председатель Крымского СЖР подчеркнул, что даже упокоившиеся журналисты продолжают оставаться на поле боевых действий. Вадим Первых также затронул тему текущих событий, отметив, что Россия находится в состоянии борьбы с фашистами и людьми, отвергающими христианские ценности.
"Да простят меня все беспристрастные, но я считаю, что мало просто поймать и наказать этих мразей. Их желательно показательно сжечь. Идет [спецоперация]. И [боремся] мы с фашистами и нехристями", — заявил Первых для telegram-канала "Крым 24".
СК РФ задержал вандала
На территории Крыма следователи задержали мужчину, подозреваемого в осквернении захоронения Александра Федорчака. В СК РФ по региону уточнили, что задержанным оказался неработающий житель Нижнегорского района. Он уже дал признательные показания.
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