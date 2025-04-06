Сбежавшая из-за СВО Пугачева записала две песни о войне: для чего она это сделала

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала украинского конфликта, записала две песни о Великой Отечественной войне — «Мама» и «Поцелуй войны». Однако позже она удалила их из сети, поклонников попросили дождаться официального релиза. При этом некоторые пользователи уже успели послушать композиции и разобрать их на цитаты.
Политики и продюсеры высказались неоднозначно о таком направлении в творчестве Примадонны — кто-то считает, что новые песни Пугачевой писал искусственный интеллект, кто-то до сих пор припоминает отрицательные высказывания певицы об РФ после ее отъезда из страны. Так, например, продюсер и музыкальный критики Павел Рудченко заявил, что не стоит воспринимать песни Пугачевой однозначно. О чем новые песни Пугачевой, кто их автор и как на них отреагировали в общественных и профессиональных кругах — в материале URA.RU.
Две песни о войне
В интернете появились тексты композиций «Мама» и «Поцелуй войны». Так, первая песня включает в себя два монолога: один принадлежит матери, потерявшей сына в ходе боевых действий, а другой — самому сыну, павшему на войне. Алла Пугачева исполняет обе эти роли. Эта песня не столько исполнена, сколько «проговорена» с характерной для Примадонны глубиной и акцентами. Автором музыки является композитор Андрей Мисин, ранее уже работавший с артисткой. Поклонники уже успели разобрать новые композиции на цитаты.
"Ты далеко, далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь. — Мам, для тебя я живой, слышишь", — поет Пугачева в песне.
Песня «Поцелуй войны» посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции, проходившей летом 1944 года. Эта операция ознаменовалась успешным прорывом обороны финских войск советскими солдатами. Автор музыки к этой композиции — Андрей Мисин. Текст песни написал поэт Андрей Ордынец. В январе 2025 года на youtube-канале «Творчество Андрея Мисина» было размещено мужское исполнение песни «Поцелуй войны».
"Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной", — поется в композиции.
Поклонники в восторге
Певица отовсюду удалила свои новые песни до официального релиза. В сообществе «Алла Пугачева — Видеоархив» в соцсети «ВКонтакте» появилась соответствующая надпись: «песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами». Именно в этой группе изначально появились новые треки певицы.
В свою очередь, фанаты, успевшие послушать песни, написали в комментариях слова благодарности артистке. Одни говорили, что творчество Пугачевой актуально во все времена, другие — что исполнение и текст композиций тронули до слез и мурашек.
Реакции на песни Примадонны
Не стоит однозначно воспринимать выход песен
Несмотря на положительную реакцию некоторых слушателей по поводу выход песен в свет, не стоит так однозначно относится к жесту певицы, уехавшей из страны. Об этом заявил продюсер и музыкальный критики Павел Рудченко. Он отметил, что Алла Пугачева попала с песнями в точку, однако не совсем понятен мотив певицы. Рудченко подчеркнул, что песни преподнесены как театральное действие и Пугачева, как профессиональная актриса, отыгрывает на все 100 процентов. Он недоумевает, как артистка, некогда назвавшая россиян «рабами», могла написать такие душещипательные тексты для них же.
Новые песни Пугачевой похожи на фейк или работу ИИ
Звукорежиссер и один из основателей студии «Салам» Игорь Лалетин выразил сомнение относительно подлинности песен Аллы Пугачевой, посвященных войне. В интервью aif.ru он предположил, что трек мог быть создан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) или является фейком. Звукорежиссер не верит, что певица могла выбрать подобную тематику для своего творчества.
Пугачева сотрудничала со студией «Салам» с 1994 года, за это время были записаны такие треки, как «Позови меня с собой», «Настоящий полковник» и «Примадонна». Если запись действительно имела место, то наша студия к этому не причастна, подытожил Игорь Лалетин.
Песни Пугачевой о патриотизме не отменяют ее прошлых слов о России
Вклад Примадонны в развитие советской эстрады значителен, благодаря своему таланту и харизме, она завоевала любовь и признание в своей стране. Однако после того, как артистка переехала из России, ее отношение к родине изменилось, считает депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, россияне с недоумением и разочарованием восприняли изменение поведения певицы после ее отъезда. Пугачева, когда-то считавшаяся символом российской эстрады, своими действиями стремится отдалиться от страны и ее жителей.
Трудно определить, какие мотивы движут ей сейчас, отметил депутат. Конечно, патриотические песни предпочтительнее антироссийских высказываний в соцсетях, однако важно, чтобы все делалось искренне. При этом, по словам Журавлева, у многих россиян давно появились сомнения в искренности певицы.
Политик также выразил мнение, что изменение имиджа артистки может быть попыткой вернуться на музыкальную сцену в РФ. Последние слова и поступки Аллы Пугачевой вызывают смешанные чувства. "Вполне возможно, что это всего лишь способ вернуть себе российские доходы, которые звезда потеряла, резко высказываясь о России", — заявил Журавлев для Life.ru.
Депутат Госдумы призвал к осторожности в оценках искренности певицы. Он также добавил, что ей не стоит ожидать быстрого возобновления уважения со стороны общественности в стране.
Пугачева хочет реализоваться за счет песен о Великой отечественной войне
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что новые песни Примадонны, посвященные Великой Отечественной войне, являются способом реализации ее таланта на новом уровне. В интервью для NEWS.ru он отметил, что артистка стремится в своем творчестве переосмыслить исторические события. Подобное не отражает ее личное отношение к современным событиям. Это скорее дань уважения истории.
Критик также добавил, что Алла Пугачева уже выразила свою позицию по поводу проведения спецоперации и не поддерживает ее. Однако это не означает, что она изменила свое отношение к событиям Великой Отечественной войны или к своим предкам. По словам Павла Руденко, не стоит рассматривать новые песни артистки как выражение патриотической настроенности, она не ассоциирует себя с современной Россией.
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