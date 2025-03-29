В Минобороны раскрыли положение дел в Курской области

Российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе между Россией и Украиной. Об этом рассказали представители Министерства обороны РФ.
«В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — сказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, в военном министерстве уточнили, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии успешно заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье.
Ранее сообщалось, что для полного освобождения Курской области от ВСУ осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов. Недавно была освобождена Гоголевка. Большинство украинских военных отступили с российского региона после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий от сил противника в начале марта. Куряне начали возвращаться домой, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.