В Минобороны раскрыли положение дел в Курской области

Минобороны: ВС РФ в Курской области уверенно продвигаются к границе с Украиной
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Российские солдаты продвигаются к украинской границе в Курской области
Российские солдаты продвигаются к украинской границе в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе между Россией и Украиной. Об этом рассказали представители Министерства обороны РФ.

«В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — сказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, в военном министерстве уточнили, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии успешно заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

Ранее сообщалось, что для полного освобождения Курской области от ВСУ осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов. Недавно была освобождена Гоголевка. Большинство украинских военных отступили с российского региона после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий от сил противника в начале марта. Куряне начали возвращаться домой, передает RT.

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Российские военные в Курской области успешно продвигаются к границе между Россией и Украиной. Об этом рассказали представители Министерства обороны РФ. «В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — сказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Кроме того, в военном министерстве уточнили, что штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии успешно заняли важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Ранее сообщалось, что для полного освобождения Курской области от ВСУ осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов. Недавно была освобождена Гоголевка. Большинство украинских военных отступили с российского региона после полной зачистки ВС РФ Суджи и других территорий от сил противника в начале марта. Куряне начали возвращаться домой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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