ВС РФ взяли под контроль Гоголевку в Курской области

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Армия России на фронте в курском приграничье взяла под контроль населенный пункт Гоголевка. Об этом сообщили в Минобороны.

«Российская армия освободила Гоголевку в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ могут освободить регион до 30 марта.

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Армия России на фронте в курском приграничье взяла под контроль населенный пункт Гоголевка. Об этом сообщили в Минобороны. «Российская армия освободила Гоголевку в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ могут освободить регион до 30 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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