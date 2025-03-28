ВС РФ взяли под контроль Гоголевку в Курской области

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Армия России на фронте в курском приграничье взяла под контроль населенный пункт Гоголевка. Об этом сообщили в Минобороны.
«Российская армия освободила Гоголевку в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС РФ могут освободить регион до 30 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.