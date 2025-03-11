ВС РФ освободили 12 пунктов в Курской области

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ВС РФ освободили 100 квадратных километров в Курской области
ВС РФ освободили 100 квадратных километров в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что среди освобожденных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также ВС РФ зачистили более 100 квадратных километров.

Российская армия начала крупное наступление на город Суджа (Курская область) в марте 2025 года. Они освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину, что стало путем к окружению и дальнейшему взятию Малой Локни. После этого ВС РФ начали штурм Суджи с нескольких направлений, в частности, была проведена операция «Труба».

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Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что среди освобожденных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также ВС РФ зачистили более 100 квадратных километров. Российская армия начала крупное наступление на город Суджа (Курская область) в марте 2025 года. Они освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину, что стало путем к окружению и дальнейшему взятию Малой Локни. После этого ВС РФ начали штурм Суджи с нескольких направлений, в частности, была проведена операция «Труба».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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