ВС РФ освободили 12 пунктов в Курской области

Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов», — написали в официальном telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что среди освобожденных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Также ВС РФ зачистили более 100 квадратных километров.
Российская армия начала крупное наступление на город Суджа (Курская область) в марте 2025 года. Они освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину, что стало путем к окружению и дальнейшему взятию Малой Локни. После этого ВС РФ начали штурм Суджи с нескольких направлений, в частности, была проведена операция «Труба».
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