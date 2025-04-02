Baza: в Москве задержали женщину, выдавшую себя за праправнучку Николая II

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По данным следствия, женщина призывала к насилию, пишет Baza
По данным следствия, женщина призывала к насилию, пишет Baza Фото:

В Москве задержана 52-летняя женщина по имени Светлана Вислобокова. Она утверждает, что является праправнучкой Николая II.

«Женщина, называющая себя „праправнучкой Николая II“, задержана в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что Вислобокова, представляющая себя как историк и лидер мнений, обвиняется в разжигании ненависти против евреев и иудеев.

Она ведет telegram-канал, где, по данным следствия, призывала к насилию над указанными группами, называя их негативными терминами и выступая с призывами к отобрании имущества. На нее заведены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности. В ближайшее время будет определена мера пресечения для Вислобоковой, передали в telegram-канале.

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В Москве задержана 52-летняя женщина по имени Светлана Вислобокова. Она утверждает, что является праправнучкой Николая II. «Женщина, называющая себя „праправнучкой Николая II“, задержана в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что Вислобокова, представляющая себя как историк и лидер мнений, обвиняется в разжигании ненависти против евреев и иудеев. Она ведет telegram-канал, где, по данным следствия, призывала к насилию над указанными группами, называя их негативными терминами и выступая с призывами к отобрании имущества. На нее заведены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности. В ближайшее время будет определена мера пресечения для Вислобоковой, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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