Baza: в Москве задержали женщину, выдавшую себя за праправнучку Николая II

В Москве задержана 52-летняя женщина по имени Светлана Вислобокова. Она утверждает, что является праправнучкой Николая II.
«Женщина, называющая себя „праправнучкой Николая II“, задержана в Москве», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что Вислобокова, представляющая себя как историк и лидер мнений, обвиняется в разжигании ненависти против евреев и иудеев.
Она ведет telegram-канал, где, по данным следствия, призывала к насилию над указанными группами, называя их негативными терминами и выступая с призывами к отобрании имущества. На нее заведены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности. В ближайшее время будет определена мера пресечения для Вислобоковой, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.