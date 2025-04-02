МО: ВСУ дважды атаковали энергоинфраструктуру РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ не соблюдают ограничения на удары по энергообъектам
ВСУ не соблюдают ограничения на удары по энергообъектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия за последние сутки дважды атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Там добавили, что это привело к отключению электричества у примерно 1,5 тысячи потребителей. Первая атака произошла 2 апреля в 02:11 по местному времени, когда украинский беспилотник поразил 110-киловольтную подстанцию, в результате чего больше 1,2 тысячи человек остались без света.

Вторая атака произошла в 03:14, когда был обстрелян другой объект, что привело к отключению еще 300 потребителей. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные продолжают целенаправленные атаки на российские энергетические объекты, несмотря на официальные заявления о соблюдении ограничений на такие удары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия за последние сутки дважды атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Там добавили, что это привело к отключению электричества у примерно 1,5 тысячи потребителей. Первая атака произошла 2 апреля в 02:11 по местному времени, когда украинский беспилотник поразил 110-киловольтную подстанцию, в результате чего больше 1,2 тысячи человек остались без света. Вторая атака произошла в 03:14, когда был обстрелян другой объект, что привело к отключению еще 300 потребителей. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные продолжают целенаправленные атаки на российские энергетические объекты, несмотря на официальные заявления о соблюдении ограничений на такие удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...