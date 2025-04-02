МО: ВСУ дважды атаковали энергоинфраструктуру РФ

Украинская армия за последние сутки дважды атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении. Там добавили, что это привело к отключению электричества у примерно 1,5 тысячи потребителей. Первая атака произошла 2 апреля в 02:11 по местному времени, когда украинский беспилотник поразил 110-киловольтную подстанцию, в результате чего больше 1,2 тысячи человек остались без света.
Вторая атака произошла в 03:14, когда был обстрелян другой объект, что привело к отключению еще 300 потребителей. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные продолжают целенаправленные атаки на российские энергетические объекты, несмотря на официальные заявления о соблюдении ограничений на такие удары.
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