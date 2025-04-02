В ХМАО экс-студент, напавший с ножом на педагога, отправлен на принудительное лечение

Бывший студент из Лангепаса, напавший с ножом на педагога, направлен на принудительное лечение. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«У него было установлено наличие психического заболевания. Суд направил его на принудительное лечение», — рассказал источник URA.RU. Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет Югры.
В октябре 2024 года бывший студент политехнического колледжа Лангепаса напал с ножом на педагога. Женщина не пострадала, от агрессора ей помогли отбиться коллеги. По информации инсайдеров агентства, нападавший явился пациентом психдиспансера.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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