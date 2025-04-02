В ХМАО экс-студент, напавший с ножом на педагога, отправлен на принудительное лечение

В ХМАО суд отправил на лечение бывшего студента, который напал на педагога
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд направил бывшего студента на принудительное лечение
Суд направил бывшего студента на принудительное лечение Фото:

Бывший студент из Лангепаса, напавший с ножом на педагога, направлен на принудительное лечение. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«У него было установлено наличие психического заболевания. Суд направил его на принудительное лечение», — рассказал источник URA.RU. Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет Югры.

В октябре 2024 года бывший студент политехнического колледжа Лангепаса напал с ножом на педагога. Женщина не пострадала, от агрессора ей помогли отбиться коллеги. По информации инсайдеров агентства, нападавший явился пациентом психдиспансера.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Бывший студент из Лангепаса, напавший с ножом на педагога, направлен на принудительное лечение. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «У него было установлено наличие психического заболевания. Суд направил его на принудительное лечение», — рассказал источник URA.RU. Расследованием уголовного дела занимался следственный комитет Югры. В октябре 2024 года бывший студент политехнического колледжа Лангепаса напал с ножом на педагога. Женщина не пострадала, от агрессора ей помогли отбиться коллеги. По информации инсайдеров агентства, нападавший явился пациентом психдиспансера. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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