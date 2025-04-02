Губернатор Кухарук отправился на инаугурацию президента Абхазии Гунбу

Глава региона Руслан Кухарук вместе с российской делегацией находится в Абхазии, где состоится инаугурация президента Бадру Гунбу. Югорский лидер поздравил политика и сообщил о перспективах сотрудничества с республикой в своем telegram-канале.
«Поздравил со вступлением в должность Президента Республики Абхазия Бадру Зурабовича Гунбу. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ прорабатываем возможность открытия авиасообщения между Югрой и Сухумом. Организация летнего отдыха в Абхазии для детей и санаторно-оздоровительных программ для взрослых. Для граждан Республики мы также готовы сформировать туристические маршруты на территории автономного округа», — рассказал Руслан Кухарук.
С Абхазией у ХМАО уже налажены экономические связи, которые могут расшириться за счет промышленных и технологических производств и креативного бизнеса. В перспективе договоренности могут стать основой для соглашения о сотрудничестве между Югрой и Республикой Абхазия.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объявили о готовности открыть авиасообщение с Абхазией. Губернатор Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между республикой и Югрой.
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