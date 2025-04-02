02 апреля 2025

Губернатор Кухарук отправился на инаугурацию президента Абхазии Гунбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук лично поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу со вступлением в должность
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук лично поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу со вступлением в должность Фото:

Глава региона Руслан Кухарук вместе с российской делегацией находится в Абхазии, где состоится инаугурация президента Бадру Гунбу. Югорский лидер поздравил политика и сообщил о перспективах сотрудничества с республикой в своем telegram-канале.

«Поздравил со вступлением в должность Президента Республики Абхазия Бадру Зурабовича Гунбу. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ прорабатываем возможность открытия авиасообщения между Югрой и Сухумом. Организация летнего отдыха в Абхазии для детей и санаторно-оздоровительных программ для взрослых. Для граждан Республики мы также готовы сформировать туристические маршруты на территории автономного округа», — рассказал Руслан Кухарук.

С Абхазией у ХМАО уже налажены экономические связи, которые могут расшириться за счет промышленных и технологических производств и креативного бизнеса. В перспективе договоренности могут стать основой для соглашения о сотрудничестве между Югрой и Республикой Абхазия.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объявили о готовности открыть авиасообщение с Абхазией. Губернатор Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между республикой и Югрой.

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Глава региона Руслан Кухарук вместе с российской делегацией находится в Абхазии, где состоится инаугурация президента Бадру Гунбу. Югорский лидер поздравил политика и сообщил о перспективах сотрудничества с республикой в своем telegram-канале. «Поздравил со вступлением в должность Президента Республики Абхазия Бадру Зурабовича Гунбу. Сейчас совместно с Министерством транспорта РФ прорабатываем возможность открытия авиасообщения между Югрой и Сухумом. Организация летнего отдыха в Абхазии для детей и санаторно-оздоровительных программ для взрослых. Для граждан Республики мы также готовы сформировать туристические маршруты на территории автономного округа», — рассказал Руслан Кухарук. С Абхазией у ХМАО уже налажены экономические связи, которые могут расшириться за счет промышленных и технологических производств и креативного бизнеса. В перспективе договоренности могут стать основой для соглашения о сотрудничестве между Югрой и Республикой Абхазия. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объявили о готовности открыть авиасообщение с Абхазией. Губернатор Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между республикой и Югрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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