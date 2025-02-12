12 февраля 2025

Власти ХМАО объявили о готовности открыть авиасообщение с Абхазией

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО планируют открыть авиасообщение с Абхазией
Власти ХМАО планируют открыть авиасообщение с Абхазией Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между Абхазией и Югрой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства «Югра. Официально».

«Сегодня я уже дал поручение проработать возможность установки и открытия постоянного авиасообщения между аэропортом города Сухум и одним из крупнейших муниципалитетов Югры. Я думаю, что здесь готовы подключиться наши коллеги из Абхазии. Установление авиасообщения между Абхазией и городами Российской Федерации должно позитивно сказаться на укреплении экономических и туристических связей и, конечно, будет способствовать межрегиональному сотрудничеству», — сообщил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО анонсировали планы по созданию воздушного моста между Югрой и Ямалом. Однако сроки появления авиамаршрутов между регионами не уточнялись.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между Абхазией и Югрой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства «Югра. Официально». «Сегодня я уже дал поручение проработать возможность установки и открытия постоянного авиасообщения между аэропортом города Сухум и одним из крупнейших муниципалитетов Югры. Я думаю, что здесь готовы подключиться наши коллеги из Абхазии. Установление авиасообщения между Абхазией и городами Российской Федерации должно позитивно сказаться на укреплении экономических и туристических связей и, конечно, будет способствовать межрегиональному сотрудничеству», — сообщил губернатор. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО анонсировали планы по созданию воздушного моста между Югрой и Ямалом. Однако сроки появления авиамаршрутов между регионами не уточнялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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