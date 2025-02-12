Власти ХМАО объявили о готовности открыть авиасообщение с Абхазией

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал поручение изучить возможность открытия регулярных авиарейсов между Абхазией и Югрой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства «Югра. Официально».
«Сегодня я уже дал поручение проработать возможность установки и открытия постоянного авиасообщения между аэропортом города Сухум и одним из крупнейших муниципалитетов Югры. Я думаю, что здесь готовы подключиться наши коллеги из Абхазии. Установление авиасообщения между Абхазией и городами Российской Федерации должно позитивно сказаться на укреплении экономических и туристических связей и, конечно, будет способствовать межрегиональному сотрудничеству», — сообщил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО анонсировали планы по созданию воздушного моста между Югрой и Ямалом. Однако сроки появления авиамаршрутов между регионами не уточнялись.
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