«Ничего вечного не бывает»: мэр Екатеринбурга высказался об отставке своего друга Куйвашева

Глава Екатеринбурга Орлов обозначил, что настроен на работу с врио губернатора

02 апреля 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов проработал с Евгением Куйвашевым почти 13 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что с некоторым переживанием воспринял новость об уходе с поста губернатора Евгения Куйвашева — его друга. При этом Орлов подчеркнул, что ориентирован на работу с новым главой региона Денисом Паслером. «Естественно, 13 лет совместной работы [с предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым] не проходят даром. Естественно, и определенные переживания, и все [было]… Но что касается меня, я занят городской повесткой, команда работает стабильно, так что мне в этом плане, кроме каких-то личных [переживаний]… Я человек системный, давно работаю на государственной и муниципальной службе, ничего вечного не бывает», — обозначил Орлов корреспонденту URA.RU. Он также уточнил, что каких-либо прощаний Куйвашев пока не утраивал. То, что я видел в пятницу (Куйвашев выступил перед истеблишментом 28 марта с двухминутной речью), то и было», — сказал Орлов. Он работал в команде Куйвашева с 2012 года (собственно, Куйвашев и пригласил Орлова в регион). Прекрасно знаком он и с его сменщиком Денисом Паслером — новым врио губернатора. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что с некоторым переживанием воспринял новость об уходе с поста губернатора Евгения Куйвашева — его друга. При этом Орлов подчеркнул, что ориентирован на работу с новым главой региона Денисом Паслером. «Естественно, 13 лет совместной работы [с предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым] не проходят даром. Естественно, и определенные переживания, и все [было]… Но что касается меня, я занят городской повесткой, команда работает стабильно, так что мне в этом плане, кроме каких-то личных [переживаний]… Я человек системный, давно работаю на государственной и муниципальной службе, ничего вечного не бывает», — обозначил Орлов корреспонденту URA.RU. Он также уточнил, что каких-либо прощаний Куйвашев пока не утраивал. То, что я видел в пятницу (Куйвашев выступил перед истеблишментом 28 марта с двухминутной речью), то и было», — сказал Орлов. Он работал в команде Куйвашева с 2012 года (собственно, Куйвашев и пригласил Орлова в регион). Прекрасно знаком он и с его сменщиком Денисом Паслером — новым врио губернатора. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему.