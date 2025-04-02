02 апреля 2025

«Ничего вечного не бывает»: мэр Екатеринбурга высказался об отставке своего друга Куйвашева

Глава Екатеринбурга Орлов обозначил, что настроен на работу с врио губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений, орлов алексей
Алексей Орлов проработал с Евгением Куйвашевым почти 13 лет Фото:
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что с некоторым переживанием воспринял новость об уходе с поста губернатора Евгения Куйвашева — его друга. При этом Орлов подчеркнул, что ориентирован на работу с новым главой региона Денисом Паслером.

«Естественно, 13 лет совместной работы [с предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым] не проходят даром. Естественно, и определенные переживания, и все [было]… Но что касается меня, я занят городской повесткой, команда работает стабильно, так что мне в этом плане, кроме каких-то личных [переживаний]… Я человек системный, давно работаю на государственной и муниципальной службе, ничего вечного не бывает», — обозначил Орлов корреспонденту URA.RU.

Он также уточнил, что каких-либо прощаний Куйвашев пока не утраивал. То, что я видел в пятницу (Куйвашев выступил перед истеблишментом 28 марта с двухминутной речью), то и было», — сказал Орлов.

Он работал в команде Куйвашева с 2012 года (собственно, Куйвашев и пригласил Орлова в регион). Прекрасно знаком он и с его сменщиком Денисом Паслером — новым врио губернатора.

Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что с некоторым переживанием воспринял новость об уходе с поста губернатора Евгения Куйвашева — его друга. При этом Орлов подчеркнул, что ориентирован на работу с новым главой региона Денисом Паслером. «Естественно, 13 лет совместной работы [с предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым] не проходят даром. Естественно, и определенные переживания, и все [было]… Но что касается меня, я занят городской повесткой, команда работает стабильно, так что мне в этом плане, кроме каких-то личных [переживаний]… Я человек системный, давно работаю на государственной и муниципальной службе, ничего вечного не бывает», — обозначил Орлов корреспонденту URA.RU. Он также уточнил, что каких-либо прощаний Куйвашев пока не утраивал. То, что я видел в пятницу (Куйвашев выступил перед истеблишментом 28 марта с двухминутной речью), то и было», — сказал Орлов. Он работал в команде Куйвашева с 2012 года (собственно, Куйвашев и пригласил Орлова в регион). Прекрасно знаком он и с его сменщиком Денисом Паслером — новым врио губернатора. Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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