Неудачный камбэк, половодье и плохие доказательства: главные новости Кургана за 2 апреля

В новом курганском департаменте общественной безопасности набрали двух новых сотрудников. Источники считают, что таким образом глава Илья Шалита старается усилить кадровый состав структуры. URA.RU рассказывает о всех важных и интересных новостях, который произошли в Кургане за 2 апреля.
Уровень воды в реках
В Курганской области наблюдается изменение уровней воды в таких реках, как Исеть и Уй. Согласно данным Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Звериноголовском уровень воды поднялся на 37 сантиметров, достигнув отметки 576 сантиметров. В то время как в Кургане прирост составил всего 5 сантиметров, установившись на уровне 345 сантиметров.
Усиление кадрового состава
Курганский департамент общественной безопасности, под руководством Ильи Шалиты, получил усиление за счет двух новых экспертов. Эти изменения направлены на повышение эффективности работы отдела, который теперь возглавляет бывший полицейский Андрей Плюхин.
Прогноз окончания отопительного сезона
В Кургане предвидится завершение отопительного сезона во второй половине апреля. Согласно прогнозам, опубликованным в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане», температура воздуха в ближайшие дни существенно превысит обычные показатели для данного времени года, достигая 18 градусов тепла днем.
Неудачное возвращение Ахметова
Экс-глава Притобольного округа, Фарит Ахметов, столкнулся с препятствиями на пути возвращения в администрацию из-за неподготовленности к пожароопасному периоду и вопросов к подписанным документам.
Недостаточно доказательств
В Кургане продолжается судебный процесс в отношении Игоря Минина, бывшего директора Управления капитального строительства, обвиняемого в превышении полномочий. Сторона защиты критикует представленную экспертизу, указывая на ее неполноту и необъективность.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».