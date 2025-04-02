02 апреля 2025

Сбербанк объявил об отключении старых версий Android-приложения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приложение Сбербанка может перестать работать, если его не обновить
Приложение Сбербанка может перестать работать, если его не обновить Фото:

Устаревшие версии приложения Сбербанка становятся недоступными для некоторых пользователей операционной системы Android. Представители организации подтвердили данный факт и призвали скачать последнее обновление в официальных магазинах приложений.

«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка — прим. URA.RU) с просьбой обновить приложение», — рассказали представители колл-центра РИА Новости.

Ранее пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение организации. Чтобы устранить неполадки, банк предлагал переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Устаревшие версии приложения Сбербанка становятся недоступными для некоторых пользователей операционной системы Android. Представители организации подтвердили данный факт и призвали скачать последнее обновление в официальных магазинах приложений. «Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка — прим. URA.RU) с просьбой обновить приложение», — рассказали представители колл-центра РИА Новости. Ранее пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение организации. Чтобы устранить неполадки, банк предлагал переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...