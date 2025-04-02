Сбербанк объявил об отключении старых версий Android-приложения

Устаревшие версии приложения Сбербанка становятся недоступными для некоторых пользователей операционной системы Android. Представители организации подтвердили данный факт и призвали скачать последнее обновление в официальных магазинах приложений.
«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка — прим. URA.RU) с просьбой обновить приложение», — рассказали представители колл-центра РИА Новости.
Ранее пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение организации. Чтобы устранить неполадки, банк предлагал переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию.
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