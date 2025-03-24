Клиенты Сбербанка не могут войти в приложение

Пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение банка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через пять минут или позже. Код ошибки: 40-01», — передает агентство сообщение, которое появляется у пользователей при попытке зайти в приложение.
Кроме того, пользователи сталкиваются с проблемами подключения к интернету. Чтобы устранить неполадки, банк предлагает переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию. Согласно данным сервиса Downdetector, на 13:35 по московскому времени было зарегистрировано свыше 900 обращений с жалобами на подключение к интернету.
Корреспондент URA.RU проверил информацию о неполадках в работе приложения банка. Оно работает в обычном режиме, сбоев не наблюдается.
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