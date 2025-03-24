Клиенты Сбербанка не могут войти в приложение

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Пользователям приложения банка рекомендуют отключиться от VPN
Пользователям приложения банка рекомендуют отключиться от VPN Фото:

Пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение банка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через пять минут или позже. Код ошибки: 40-01», — передает агентство сообщение, которое появляется у пользователей при попытке зайти в приложение. 

Кроме того, пользователи сталкиваются с проблемами подключения к интернету. Чтобы устранить неполадки, банк предлагает переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию. Согласно данным сервиса Downdetector, на 13:35 по московскому времени было зарегистрировано свыше 900 обращений с жалобами на подключение к интернету.

Корреспондент URA.RU проверил информацию о неполадках в работе приложения банка. Оно работает в обычном режиме, сбоев не наблюдается.

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Пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение банка. Об этом сообщает РИА Новости. «Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте ещё раз через пять минут или позже. Код ошибки: 40-01», — передает агентство сообщение, которое появляется у пользователей при попытке зайти в приложение.  Кроме того, пользователи сталкиваются с проблемами подключения к интернету. Чтобы устранить неполадки, банк предлагает переключиться на другую мобильную сеть или Wi-Fi, а также отключить VPN или выбрать в настройках VPN Россию. Согласно данным сервиса Downdetector, на 13:35 по московскому времени было зарегистрировано свыше 900 обращений с жалобами на подключение к интернету. Корреспондент URA.RU проверил информацию о неполадках в работе приложения банка. Оно работает в обычном режиме, сбоев не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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