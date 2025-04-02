Серьезная авария с участием пяти машин произошла в Екатеринбурге на улицах Московская — бульвар Денисова-Уральского вечером 2 апреля. Информацию об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Половина ноги нерабочая. Говорит, что отказали тормоза, но, скорее всего, перепутал педали. „ВАЗ“ откинуло, пострадал его водитель 2001 года рождения. Госпитализирован с черепно-мозговой травмой в городскую больницу №24», — рассказал собеседник. На месте происшествия работает бригада скорой помощи.
Предварительно, водитель AEOLUS на скорости по касательной ударил стоявшие на светофоре LADA Priora, Lada (ВАЗ) 2107, LADA Granta и Peugeot. Известно, что водитель китайского авто — бывший участник СВО, имеет ранение правой ноги. Машина была совсем новой — в понедельник, 31 марта, ее только поставили на учет.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Выясняют обстоятельства ДТП», — ответили корреспонденту URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Обновлено в 02:03 в четвертый абзац добавлен комментарий Гоавтоинспекции.
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