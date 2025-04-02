В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года

Спустя три года в Тюмени планируют вновь вернуть Парад Победы. Об этом в telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор.
«Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. В этом году мы планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона „Салют“ и шествием „Бессмертного полка“», — передает губернатор.
Александр Моор также подчеркнул, что на данный момент прорабатывается программа события. Окончательный же регламент шествия будет известен ближе к юбилею Победы. Вместе с тем сейчас большое внимание уделяется безопасности проведения мероприятия.
Ранее заместитель мэра Тюмени Дина Горковец сообщила, что в областной столице планируется проведение шествия «Бессмертный полк». Все подробности события власти объявят позже.
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