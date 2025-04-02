02 апреля 2025

В Тюмени планируют вернуть парад 9 мая спустя три года

В Тюмени спустя три года вновь проведут парад в честь Великой Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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В планах властей организовать шествие войск Тюменского гарнизона «Салют»
В планах властей организовать шествие войск Тюменского гарнизона «Салют» Фото:

Спустя три года в Тюмени планируют вновь вернуть Парад Победы. Об этом в telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор.

«Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. В этом году мы планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона „Салют“ и шествием „Бессмертного полка“», — передает губернатор.

Александр Моор также подчеркнул, что на данный момент прорабатывается программа события. Окончательный же регламент шествия будет известен ближе к юбилею Победы. Вместе с тем сейчас большое внимание уделяется безопасности проведения мероприятия.

Ранее заместитель мэра Тюмени Дина Горковец сообщила, что в областной столице планируется проведение шествия «Бессмертный полк». Все подробности события власти объявят позже.

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Спустя три года в Тюмени планируют вновь вернуть Парад Победы. Об этом в telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор. «Последний парад в честь Дня Великой Победы проходил в Тюмени в 2022 году. В этом году мы планируем отпраздновать 9 Мая торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона „Салют“ и шествием „Бессмертного полка“», — передает губернатор. Александр Моор также подчеркнул, что на данный момент прорабатывается программа события. Окончательный же регламент шествия будет известен ближе к юбилею Победы. Вместе с тем сейчас большое внимание уделяется безопасности проведения мероприятия. Ранее заместитель мэра Тюмени Дина Горковец сообщила, что в областной столице планируется проведение шествия «Бессмертный полк». Все подробности события власти объявят позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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