03 апреля 2025

Авиарейс из Сочи в Пермь задерживается на 15 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной переноса рейса мог стать туман и плохая видимость
Причиной переноса рейса мог стать туман и плохая видимость Фото:

Авиарейс компании «Победа» задерживается почти на 15 часов. Он должен вылететь из Сочи в Пермь.

«На данный момент вылет авиарейса запланирован на 13:55 4 апреля. Хотя изначально вылет должен был состояться 3 апреля в 22:50, а прибытие в краевую столицу рассчитано на 18:25 по местному времени. Кроме того, рейс авиакомпании „Победа“ Пермь — Сочи 4 апреля тоже перенесли с 05:50 на 10:35», — сообщается на онлайн-табло пермского аэропорта.

По данным местных СМИ, в Сочи наблюдается сильный туман, который, по прогнозам синоптиков, сохранится до 4 апреля. Вечером 3 апреля несколько самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости. URA.RU направил запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать причины задержки рейсов. Ответ на него ожидается. 

Рейс несколько раз переносили
Рейс несколько раз переносили
Фото:

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Авиарейс компании «Победа» задерживается почти на 15 часов. Он должен вылететь из Сочи в Пермь. «На данный момент вылет авиарейса запланирован на 13:55 4 апреля. Хотя изначально вылет должен был состояться 3 апреля в 22:50, а прибытие в краевую столицу рассчитано на 18:25 по местному времени. Кроме того, рейс авиакомпании „Победа“ Пермь — Сочи 4 апреля тоже перенесли с 05:50 на 10:35», — сообщается на онлайн-табло пермского аэропорта. По данным местных СМИ, в Сочи наблюдается сильный туман, который, по прогнозам синоптиков, сохранится до 4 апреля. Вечером 3 апреля несколько самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости. URA.RU направил запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать причины задержки рейсов. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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