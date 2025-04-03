Авиарейс компании «Победа» задерживается почти на 15 часов. Он должен вылететь из Сочи в Пермь.
«На данный момент вылет авиарейса запланирован на 13:55 4 апреля. Хотя изначально вылет должен был состояться 3 апреля в 22:50, а прибытие в краевую столицу рассчитано на 18:25 по местному времени. Кроме того, рейс авиакомпании „Победа“ Пермь — Сочи 4 апреля тоже перенесли с 05:50 на 10:35», — сообщается на онлайн-табло пермского аэропорта.
По данным местных СМИ, в Сочи наблюдается сильный туман, который, по прогнозам синоптиков, сохранится до 4 апреля. Вечером 3 апреля несколько самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за низкой видимости. URA.RU направил запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать причины задержки рейсов. Ответ на него ожидается.
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