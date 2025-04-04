Сколько денег жители ЯНАО потратят за ремонт своих дачных домов

Потратить на ремонт дачного дома на Ямале в текущий весенне-летний сезон будет стоить от 20 до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито».
«В начале сезона стоит проверить крышу и изоляцию в доме. В округе можно найти профнастил толщиной 0,45 мм по цене от 462 рублей за 1 м? — это практичное и долговечное решение для крыши, которое защитит дом от осадков и ветра. Также доступны водосточные системы как пластиковые, так и металлические, стоимость которых начинается от 299 рублей за элемент», — отметили аналитики.
А обновление эстетики — необязательный, но важный этап в ремонте. Эксперты советуют обратить внимание на двери и дорожки. «Для удобства, эстетики и долговечности стоит позаботиться о покрытии дорожек. Их можно оформить в классическом стиле с помощью брусчатки или выбрать современную тротуарную плитку», — предлагают специалисты.
«Можно найти различные варианты ограждений — от деревянных и металлических до современных комбинированных конструкций. Например, забор Ранчо, состоящий из горизонтальных металлических планок. Такая конструкция легко монтируется и устойчива к сильному ветру. Цена планки в регионе начинается от 1 535 рублей», — отмечают в «Авито».
Для любителей шашлыка доступны готовые комплекты, выполненные по принципу лего-кирпичей. Их легко собрать без специальных навыков в строительстве, поскольку элементы конструкции соединяются между собой подобно детскому конструктору. Такие наборы можно купить по цене от 30 000 рублей.
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