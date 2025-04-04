Некоторые ямальские медики получат выплаты на стильную одежду

Ямальских медиков переоденут в единую униформу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальских медиков оденут в единую униформу
Ямальских медиков оденут в единую униформу Фото:

Правительство Ямала установило предельный размер электронных сертификатов для создания единого внешнего вида некоторых работников медицины. Так, врачам стационаров будут перечислять на карту по 35,5 тысяч рублей, а поликлиник — на 15 тысяч рублей меньше, сообщают окружные власти. Деньги получат и представители младшего медперсонала.

Как следует из постановления правительства Ямала, размещенного на сайте органа власти, ямальских медиков переоденут в единую униформу. «Одеждой обеспечат врачей, средний и младший медперсонал Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Муравленко и бюро СМЭ», — комментируют документ в пресс-службе органа власти.

В документе также сообщается, что самые дорогие комплекты одежды получат врачи стационаров: мужчины — по 35,5 тысяч рублей, женщины — по 33,6 тысяч рублей. Средний медперсонал — на 10 — 14 тысяч рублей меньше. Младший персонал больниц обеспечат выплатами в размере от 19 до 20 тысяч рублей. Выплаты сотрудникам поликлиник запланированы от 21 до 15 тысяч рублей.

Как поясняет источник, линейка одежды представлена в четырех цветах: белый, бордовый, синий и серый. Уникальным отличием медиков Ямала станет вышитый логотип: сердце с ямальским орнаментом и слоганом «Будьте здоровы!». В прошлом году стильную одежду получили более тысячи врачей и медперсонала Салехарда, Аксарки и Лабытнанги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Ямала установило предельный размер электронных сертификатов для создания единого внешнего вида некоторых работников медицины. Так, врачам стационаров будут перечислять на карту по 35,5 тысяч рублей, а поликлиник — на 15 тысяч рублей меньше, сообщают окружные власти. Деньги получат и представители младшего медперсонала. Как следует из постановления правительства Ямала, размещенного на сайте органа власти, ямальских медиков переоденут в единую униформу. «Одеждой обеспечат врачей, средний и младший медперсонал Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Муравленко и бюро СМЭ», — комментируют документ в пресс-службе органа власти. В документе также сообщается, что самые дорогие комплекты одежды получат врачи стационаров: мужчины — по 35,5 тысяч рублей, женщины — по 33,6 тысяч рублей. Средний медперсонал — на 10 — 14 тысяч рублей меньше. Младший персонал больниц обеспечат выплатами в размере от 19 до 20 тысяч рублей. Выплаты сотрудникам поликлиник запланированы от 21 до 15 тысяч рублей. Как поясняет источник, линейка одежды представлена в четырех цветах: белый, бордовый, синий и серый. Уникальным отличием медиков Ямала станет вышитый логотип: сердце с ямальским орнаментом и слоганом «Будьте здоровы!». В прошлом году стильную одежду получили более тысячи врачей и медперсонала Салехарда, Аксарки и Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...