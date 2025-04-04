На Украине заподозрили Зеленского в попытке изменить конституцию ради мира с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может изменить конституционный курс страны на интеграцию в НАТО, который был закреплен в документе в 2019 году, для того, чтобы заключить мир с Россией. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Виктор Уколов.
«Владимир Зеленский может отменить вписанный в 2019 году в конституцию Украины курс на вступление в НАТО», — заявил Уколов. Его слова передает телеканал «Прямой».
Экс-депутат связал это с запросом, который Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в Раду для получения документов, касающихся данного изменения. Это стало частью расследования нового дела против бывшего президента страны Петра Порошенко* (включен в перечень террористов и экстремистов), который и вписал в конституцию курс на Североатлантический альянс. По словам Виктора Уколова, Владимир Зеленский может обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ) с целью признания данных изменений нелегитимными и их последующей отмены. В качестве возможного прецедента для такого решения бывший чиновник упомянул ситуацию 2010 года, когда КСУ признал неконституционными изменения 2004 года, касающиеся уменьшения полномочий президента.
В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп повторно заявил о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО стал одной из причин конфликта с Россией. При этом администрация Трампа неоднократно выражала скептицизм относительно перспектив присоединения Киева к альянсу.
*Петр Порошенко включен в перечень террористов и экстремистов
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