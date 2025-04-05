Появилось видео установки поклонного креста под обстрелами ВСУ в Запорожье

Появились кадры установки поклонного креста в Запорожской области, а также история известной фотографии того события. Установку производили российские казаки во главе с атаманом Виталием Кузнецовым 22 декабря 2024 года под минометным обстрелом ВСУ, но видео появилось только сейчас.
«Группа российских казаков, среди которых был атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов, 22 декабря 2024 года установила поклонный крест в Запорожской области», — пишут «Известия», в распоряжении газеты оказалось видео. Пока проходила установка, район обстреливали украинские минометы и дроны, однако никто из бойцов ВС РФ не пострадал.
Крест был обрушен во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Для обеспечения безопасности казаков предпринимались все меры, в том числе совместно с командованием отряда «Барс-11».
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