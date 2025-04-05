Скандальное шоу про похудение хотят закрыть через суд

«Герофарм» хочет закрыть шоу «Большие девочки» через суд за негативное влияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу «Большие девочки» могут закрыть
Шоу «Большие девочки» могут закрыть Фото:

Российская компания «Герофарм» предложила остановить трансляцию телешоу «Большие девочки» на канале «Пятница», обратившись в суд с иском. По мнению компании, программа, посвященная борьбе с лишним весом, использует методы похудения, которые могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья.

«„Герофарм“, которая в 2023 году выпустила на рынок первый в стране аналог препарата „Оземпик“, выступила с предложением остановить трансляцию шоу „Большие девочки“», — пишет Forbes. По данным самой компании, которые приводит издание, неправильно подобранные физические упражнения и психологическое давление негативно сказываются на участницах программы. Также телешоу может навредить и зрителям, поскольку имеет категорию 16+ и доступно для подростков, которые могут критически воспринять показанное на экране. Такие программы, по мнению «Герофарма», могут усугубить школьный буллинг и страхи подростков по поводу лишнего веса, а также поспособствовать развитию комплекса неполноценности и других психологических травм.

Команда программы «Большие девочки» благодарна компании за внимание к проекту и озабоченность здоровьем людей. «Наши юристы на данный момент работают с этим иском, хотя рассматривают его исключительно в качестве „оригинального“ пиар-хода», — ответили в пресс-службе телеканала «Пятница» ответили в запрос издания. По словам представителей команды, они с уважением относятся к борьбе с лишним весом и разрабатывают все методы похудения вместе с профессионалами и в рамках закона.

Компания «Герофарм» стала первым российским производителем, который выпустил на внутренний рынок генерические версии иностранных лекарственных средств для лечения диабета (под названием «Оземпик») и ожирения (под названием «Вегови»). Оба препарата содержат активное вещество семаглутид, разработанное датской компанией Novo Nordisk и охраняемое патентами. Однако, поскольку Novo Nordisk прекратила поставки своей продукции в Россию, российское правительство приняло решение о принудительном лицензировании семаглутида, что позволило начать его производство в стране.

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Российская компания «Герофарм» предложила остановить трансляцию телешоу «Большие девочки» на канале «Пятница», обратившись в суд с иском. По мнению компании, программа, посвященная борьбе с лишним весом, использует методы похудения, которые могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья. «„Герофарм“, которая в 2023 году выпустила на рынок первый в стране аналог препарата „Оземпик“, выступила с предложением остановить трансляцию шоу „Большие девочки“», — пишет Forbes. По данным самой компании, которые приводит издание, неправильно подобранные физические упражнения и психологическое давление негативно сказываются на участницах программы. Также телешоу может навредить и зрителям, поскольку имеет категорию 16+ и доступно для подростков, которые могут критически воспринять показанное на экране. Такие программы, по мнению «Герофарма», могут усугубить школьный буллинг и страхи подростков по поводу лишнего веса, а также поспособствовать развитию комплекса неполноценности и других психологических травм. Команда программы «Большие девочки» благодарна компании за внимание к проекту и озабоченность здоровьем людей. «Наши юристы на данный момент работают с этим иском, хотя рассматривают его исключительно в качестве „оригинального“ пиар-хода», — ответили в пресс-службе телеканала «Пятница» ответили в запрос издания. По словам представителей команды, они с уважением относятся к борьбе с лишним весом и разрабатывают все методы похудения вместе с профессионалами и в рамках закона. Компания «Герофарм» стала первым российским производителем, который выпустил на внутренний рынок генерические версии иностранных лекарственных средств для лечения диабета (под названием «Оземпик») и ожирения (под названием «Вегови»). Оба препарата содержат активное вещество семаглутид, разработанное датской компанией Novo Nordisk и охраняемое патентами. Однако, поскольку Novo Nordisk прекратила поставки своей продукции в Россию, российское правительство приняло решение о принудительном лицензировании семаглутида, что позволило начать его производство в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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