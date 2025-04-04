Ушла из жизни старейшая актриса Челябинской области

Не стало старейшей актрисы Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Лилии Нестеровны Бокаревой. Заслуженной артистке России было 98 лет, сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня стало известно, что ушла из жизни старейшая актриса Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова, заслуженная артистка России Лилия Нестеровна Бокарева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Лилии Нестеровны», — написала пресс-служба театра в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Актриса более полувека играла на сцене. На ее счету — десятки ролей. Помимо этого, Лилия Нестеровна преподавала сценическую речь дикторам челябинской студии телевидения и радио, а также гримерное искусство студентам ЧГИИК и колледжа культуры.
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