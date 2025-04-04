04 апреля 2025

Ушла из жизни старейшая актриса Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский театр драмы им. Наума Орлова простится со старейшей актрисой
Челябинский театр драмы им. Наума Орлова простится со старейшей актрисой Фото:

Не стало старейшей актрисы Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Лилии Нестеровны Бокаревой. Заслуженной артистке России было 98 лет, сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня стало известно, что ушла из жизни старейшая актриса Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова, заслуженная артистка России Лилия Нестеровна Бокарева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Лилии Нестеровны», — написала пресс-служба театра в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Актриса более полувека играла на сцене. На ее счету — десятки ролей. Помимо этого, Лилия Нестеровна преподавала сценическую речь дикторам челябинской студии телевидения и радио, а также гримерное искусство студентам ЧГИИК и колледжа культуры.

Коллеги вспоминают, что Лилия Нестеровна всегда была веселым и жизнерадостным человеком
Коллеги вспоминают, что Лилия Нестеровна всегда была веселым и жизнерадостным человеком
Фото:

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Не стало старейшей актрисы Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Лилии Нестеровны Бокаревой. Заслуженной артистке России было 98 лет, сообщили в пресс-службе театра. «Сегодня стало известно, что ушла из жизни старейшая актриса Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова, заслуженная артистка России Лилия Нестеровна Бокарева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Лилии Нестеровны», — написала пресс-служба театра в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Актриса более полувека играла на сцене. На ее счету — десятки ролей. Помимо этого, Лилия Нестеровна преподавала сценическую речь дикторам челябинской студии телевидения и радио, а также гримерное искусство студентам ЧГИИК и колледжа культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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